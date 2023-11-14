القبض على المتهمين بكسر الزجاج الخلفي لسيارة «مهندس» وسرقة أمواله في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر من خلال أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من تعليق تضرر خلاله صاحب الحساب من تكسير أحد الأشخاص للزجاج الخلفي لسيارته، وسرقة حقيبة من داخلها تحتوي على مبلغ مالي، وذلك أثناء تواجده بمقر عمله بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مهندس اتصالات -مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة- عن اكتشافه سرقة مبلغ مالي من سيارته على النحو المشار إليه.

وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وتاجر أقمشة -لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية- وذلك باستخدام سيارة ملك وقيادة أحدهما ومنتهية التراخيص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المُستخدمة في الواقعة، وبحوزتهما المبلغ المالي المستولي عليه، فرد محلي وطلقتين لذات العيار.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة عن طريق كسر الزجاج الخلفى للسيارة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.