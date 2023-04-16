القبض على المتهمين بسرقة أسلاك الكهرباء من أعمدة الإنارة بمصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سرقة شخصين مجهولان أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وضبط المتهمين.
وبالفحص وإجراء التحريات، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة شخصين -لهما معلومات جنائية- وعثر بحوزتهما على مقص حديدي، لفافتي كابل كهربائي خاصة بأعمدة الإنارة، سلاح أبيض.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب القطع باستخدام الأداة المضبوطة.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.