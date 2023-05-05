القبض على المتهمين بسرقة أبواب المقابر في السويس

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، وتضمن سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر بمحافظة السويس ، وضبط المتهمين.
جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية تعليق عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الإدعاء بسرقة الأبواب الحديدية الخاصة في مقابر قرية عامر بالسويس.
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 3 أبواب حديدية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.