القبض على المتهمين بخطف مواطن في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مرتكبي جريمة خطف مواطن وتكبيله بمحافظة السويس ، بسبب وجود خلافات مالية والمساومة على دفعها.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس بلاغًا من مجموعة أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص، يتضمن إنزال شخص مكبل الأيدي، وإدخاله عنوة بأحد المنازل بمنطقة الأربعين بمحافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المنزل المشار إليه تبين تواجد عامل لحام -مقيم بالجيزة- بالدور الثاني في إحدى الغرف داخل شقة مغلقة.

وبمناقشته قال إنه توجد خلافات مالية بين مالك المنزل وزوج شقيقته، على إثرها مالك المنزل اتفق مع 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية- على اختطافه للمساومة على تسوية الخلافات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات