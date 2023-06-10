القبض على المتهمين بخطف طفلة في الأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بارتكاب واقعة خطف طالبة في محافظة الأقصر، بعدما تلقى مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر من أحد الأشخاص عن غياب كريمته طالبة، عن مسكنهما أثناء اللهو أمامه.

وفي وقتٍ لاحق، وردت عدة رسائل على هاتف نجله مزارع على تطبيق “واتس آب”، من رقم هاتف “مُحدد”، تتضمن طلب دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح شقيقته.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الأقصر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة “شخصين”.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة خطف المجني عليها مُستخدمين في ذلك سيارة ربع نقل قيادة أحدهما وأمكن ضبطها، بقصد مساومة أهليتها على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها.

وبمناقشتهما عن مكان تواجد المتغيبة، أفادوا بقيام أحدهما بإخفاء الطفلة بمنزل إحدى السيدات، مقابل تحصلها على جزء من مبلغ الفدية، وأمكن ضبط الأخيرة وتحرير الطفلة المختطفة.

وبمواجهتها أيدت مضمون ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية.