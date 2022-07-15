القبض على المتهمين بتعذيب فتاة وتقييدها بالحبال في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء شخصين بالضرب على فتاة مقيدة بالحبال داخل أحد المساكن بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليها -مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية- وتبين أن زوج شقيقتها وشقيقها اعتدوا على المجني عليها بالضرب عقب تقييدها بالحبال بتحريض من والدتها وخالها، إثر اعتيادها ترك مسكنها.

كما تبين أن شقيقة المجني عليها، صورت واقعة الاعتداء على شقيقتها بقصد تأديبها.

وأشارت التحريات إلى أن تلك الواقعة قد حدثت في غضون عام 2021، وخلال الأيام الماضية حدث خلاف عائلى بين خال المجني عليها وأسرتها، فقام المذكور على إثرها بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انتقامًا منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط جميع المتهمين بالواقعة، وبمواجهتهم أقروا بذات المضمون، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.