القبض على المتهمين بتجريد شخص من ملابسه وتصويره بزي سيدات بالفيوم

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور مصحوب بصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تجريد بعض الأشخاص لآخر من ملابسه وتصويره بملابس سيدات.

وبالفحص أمكن تحديد المعني بالمنشور -مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، له معلومات جنائية.

وباستدعائه قال إنه أثناء تردده على سيدة، قام إثنين من أبناء عمومة زوجها بتجريده من ملابسه وإجباره على إرتداء ملابس سيدات وتصويره.

وأضاف أنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة في حينه لتصالحهم فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها، واتخذت الإجراءات القانونية.