القبض على المتهمين بارتكاب حركات استعراضية أثناء قيادة سيارة بالإسكندرية

كشفت المتابعة الأمنية ملابسات تداول شكوى عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مدعومة بصور تضمنت إدعاء صاحب الحساب المشار إليه، بإجراء بعض الأشخاص مستقلين مركبة “توك توك” حركات استعراضية أثناء سيرهم بطريق المحمودية بمحافظة الإسكندرية ، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط قائد مركبة “توك توك” المشار إليها، ومرافقيه شخصين -جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.