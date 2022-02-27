القبض على المتهمين باحتجاز سائق أتوبيس نقل جماعي تحت تهديد السلاح

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة احتجاز سائق أحد أتوبيسات النقل الجماعي بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة تحت تهديد السلاح، بعد نشوب مشاجرة على أولوية المرور.

بدأ كشف الواقعة، عند مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية وتلاحظ لهم وجود مشاجرة واحتجاز قائد أحد أتوبيسات النقل الجماعي، داخل الأتوبيس تحت تهديد أسلحة بيضاء.

وبالفحص أمكن ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، وبصحبتهم قائد أتوبيس نقل جماعي “خاص”.

واتضح حدوث مشادة كلامية بين أحد المتهمين ومالك الأتوبيس -مقيم بالقليوبية- أثناء قيادته الأتوبيس بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة.

وخطط المتهم المشار إليه للانتقام من مالك الأتوبيس، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين واعترضوا خط سيره واحتجزوا قائده لإجباره على الاتصال بمالك الأتوبيس للحضور والتشاجر معه.

وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بالفحص، إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.