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القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته في المنصورة

بعد هروبه إلى محافظة الإسكندرية.
أماني عوض 9:54 م, الأحد, 25 يوليو 21 9:54 م, الأحد, 25 يوليو 21

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نجح فريق العمل بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في القبض على الطبيب الهارب المتهم بارتكاب جريمة قتل زوجته الطبيبة في مدينة المنصورة.

وتمكنت فريق العمل الأمني من تحديد مكان هروبه في محافظة الإسكندرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

كان طبيب أسنان تخلص من زوجته الطبيبة -البالغة من العمر 26 عامًا- بـ11 طعنة بسكين داخل مسكنهما في منطقة الدراسات بمدينة المنصورة، بعد نشوب خلافات أسرية على الإنفاق وفر هاربًا.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى المنصورة الدولي، عن وصول “ي.ح” -تبلغ من العمر 26 عامًا- طبيبة أسنان، جثة هامدة.

وبعد الفحص اتضح أنها تلقت 11 طعنة نافذة، على يد زوجها الطبيب، وتوصلت التحريات أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، ونشب خلاف بينهما في العيد أدى إلى إنهاء حياتها.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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