القبض على الطالب مرتكب جريمة قتل زميلته أمام جامعة المنصورة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطالب مرتكب واقعة الاعتداء على طالبة أمام جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين- مستخدمًا سلاح أبيض “سكين” مما أدى إلى مصرعها، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان طالب جامعي قد أنهى حياة زميلته -اليوم الإثنين- بتوجيه طعنات لها باستخدام سلاح أبيض أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، عقب نزوله من أحد سيارات الأجرة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من النجدة عن توجيه طالب بكلية الآداب طعنات لزميلته بذات الكلية بشكل مفاجئ أمام بوابة جامعة المنصورة.

وانتقل ضباط البحث الجنائي لمكان الواقعة للتحقيق والاستماع لأقوال شهود العيان، لمعرفة ملابسات الواقعة بعد التمكن من إلقاء القبض على الجاني، والسلاح المستخدم.

واتضح من التحريات الأولية أن الطالبين بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، ونقلت الضحية إلى مستشفى الطوارئ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.