القبض على السائق المتهم بدهس طفلين أثناء عبورهما الطريق في الشروق

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق المتهم بصطدم طفلين وإصابة أحدهما أثناء عبورهما طريق القاهرة – الإسماعيلية، عقب رصد مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن ملاحقة بعض الأهالي سائق سيارة “نقل”، دهس طفلين أثناء عبورهما طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة، والفرار هاربًا

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، حددت السيارة وقائدها وأمكن ضبط أحد الأشخاص -يحمل رخصة قيادة منتهية- وأقر بارتكابه الواقعة وهروبة خشية مسألته قانونيًا.

وبسؤال والد الطفلين قال إن قائد السيارة اصطدم بطفليه أثناء عبورهما الطريق مما نتج عنه إصابة أحدهما بإصابات متفرقة، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.