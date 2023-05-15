القبض على اثنين من مروجي العقاقير المخدرة عبر موقع «فيس بوك»

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على شخصين “لهما معلومات جنائية” -مقيمان بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، بتهمة إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية باستخدام سيارة ملك أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالتعامل الفني، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 11375 قرص مخدر متنوع “مدرج جدول أول وثالث مخدرات”، 4 هواتف محمول، مبلغ مالى من متحصلات بيع العقاقير والمواد المخدرة، السيارة المستخدم في الترويج.

وبمواجهتهما اعترفا بترويج العقاقير المخدرة المضبوطة بحوزتهما عبر الصفحة المشار إليها، مقابل مبالغ مالية والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والسيارة للانتقال وترويج العقاقير الطبية المخدرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الانجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والتصدي لمحاولات ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.