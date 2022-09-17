القبض على اثنين من تجار العملات في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اثنين من تجار العملات خارج السوق المصرفية، في منطقتي مصر القديمة والساحل بمحافظة القاهرة.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قد ضبطت أجنبي يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، هاتف محمول، أثناء تبادل بعض العملات مع سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزتها مبلغ مالي، عملة أجنبية.

وبمواجهتهما اعترف الأول بالاتجار في النقد الأجنبي، والثانية بالتواصل مع الأول لاستبدال بعض العملات.

على صعيد متصل، ضبطت الأجهزة الأمنية شخص أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، هاتف محمول، لاتجاره بالنقد الأجنبي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كانت الإدارة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا من 3 أشخاص اتهموا شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس- بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية، بدعوى أن لديه القدرة على إنهاء بعض المصالح الخاصة بهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم عابدين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبحوزته مبلغ مالي، 2 كارنيه منسوب صدورهما لجهتين”مزورين”.