القبض على «أم» ألقت طفلتها حديثة الولادة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على «أم» ألقت طفلتها حديثة الولادة بجوار أحد العقارات في محافظة الجيزة ، بعد فحص مقطع فيديو متداول عن الواقعة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية، من مواطن عن عثوره على طفلة حديثة الولادة عمرها شهر بجوار أحد العقارات، بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخذت الإجراءات اللازمة تجاهها، وإيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لوجود علاقة بينها وشخص له معلومات جنائية.

وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال المتهمة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.