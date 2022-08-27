القبض على أمين عهدة اختلس أموال من شركة صناعات غذائية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أمين عهدة في إحدى شركات الصناعات الغذائية، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من عهدته، أثناء استلام البضائع.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من مسئولي إحدى الشركات للصناعات الغذائية، اتهم فيه أحد الموظفين باختلاس مبالغ مالية من عهدته مما أضر بأموال الشركة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن أمين عهدة بالشركة المشار إليها -مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة- استغل طبيعة عمله باعتباره المنوط به استلام البضائع المختلفة وبيعها وتوريد قيمتها بخزينة الشركة.

وأضافت التحريات أنه اختلس بضائع من عهدته من خلال التلاعب في كشوف أوامر التوريد والتسوية بدفاتر الشركة، وإثبات إستلامه لكميات من البضائع أقل من قيمتها الحقيقية، حتى يتمكن من تسوية عهدته مستنديًا دون افتضاح أمره.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التحصل على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

على صعيد آخر، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج- يمارس نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم بمجال تجارة المواد الغذائية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ منهم بلغت مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.