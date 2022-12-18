القبض على أطراف مشاجرة بين تجار مخدرات في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب الإتجار في المخدرات بمحافظة القاهرة تسببت في إصابة شخص، وتمكنت من القبض على مرتكبي الواقعة، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كان قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق- مصاب بجروح قطعية متفرقة، إثر اعتداء بعض الأشخاص عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض.

ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، واستولوا منه على مبلغ مالي، ولاذوا بالفرار وذلك أثناء شراء دراجة نارية منهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام التقنيات الحديثة تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب، وبإعادة مناقشته قرر بوجود خلافات مالية بينه وعاطل وشقيقه.

وأضاف أنه والمشكو في حقهم كانوا يتاجرون سويًا بالمواد المخدرة وأخذ كمية منها دون سداد قيمتها، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها بعضهم على بعض بالضرب أثناء تواجدهم بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة.

ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، واختلاق واقعة التعدى وسرقته على خلاف الحقيقة خوفًا من المسائلة القانونية لتجارته في المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.