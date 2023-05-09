القبض على أطراف مشاجرة بين أصحاب محلات في الغردقة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طرفي مشاجرة بين مالكي محلات بمحافظة البحر الأحمر، لخلافات بينهما بعدما رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بحدوث مشاجرة بين اثنين من مالكي المحلات، في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول: مالك محل مواد غذائية وآخرين، طرف ثان: مالك محل منظفات وآخرين، إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلًا من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدي، مما أدى إلى حدوث إصابة اثنين من الطرف الثاني بكدمات متفرقة بالجسم.

وضبطت طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية.