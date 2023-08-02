القبض على أطراف مشاجرة بين أجانب في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أطراف مشاجرة نشبت في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، بين مجموعة من الأجانب باستخدام سلاح أبيض، عقب تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغًا بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

وبالانتقال والفحص، اتضح نشوب مشاجرة بين طرف أول: شخصان أحدهما بحوزته سلاح أبيض “سكين”، طـرف ثان: شخصان وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض “سكين”، بسبب خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب باستخدام الأيدي والأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.