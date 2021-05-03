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القبض على أطراف مشاجرة بقرية الدلجمون في الغربية

بسبب ترك دراجة نارية أمام مقهى.
أماني عوض 7:43 م, الأثنين, 3 مايو 21 7:43 م, الأثنين, 3 مايو 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أطراف مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بين مواطنين في قرية الدلجمون بمحافظة الغربية، بسبب ترك أحدهم دراجة نارية أمام مقهى لآخر.

جاء ذلك على خلفية ما رصدته أجهزة وزارة الداخلية بشأن مقطع فيديو يتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين الأهالي بقرية الدلجمون بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

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وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بالقرية المشار إليها، بين كلٍ من طرف أول: شخصين عامل بمقهى وربة منزل، وطرف ثان: 4 أشخاص (3 مزارعين – طالب) جميعهم مقيمون بذات القرية.

واتضح أن السبب ترك الطرف الثاني دراجة نارية “تروسيكل” خاصتهم أمام المقهى الخاص بالأول، وعند اعتراضه على ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها كلاً منهما على الآخر دون حدوث إصابات.

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم أيدوا ما سبق وقرروا الصلح والتراضي فيما بينهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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