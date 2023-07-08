القبض على أطراف مشاجرة بالحجارة والزجاج أمام مطعم بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إلقاء 3 أشخاص حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: 3 أشخاص، وطرف ثان: مدير مطعم و4 عمال بسبب محاولة الطرف الثاني صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم لقيامهم بمضايقة المترددين عليه، تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات، كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة.

وضبطت طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.