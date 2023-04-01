القبض على أطراف مشاجرة بالألعاب النارية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أطراف مشاجرة نشبت في إحدى مناطق محافظة القاهرة ، باستخدام الألعاب النارية، وتسببت في وقوع إصابات بين الأهالي.

جاء ذلك عقب تلقي قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول: صاحب مطعم وكافية، شريك بذات المطعم، وطرف ثانٍ: عامل بمقهى بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما، على أثرها أحدهم أطلق ألعاب نارية في الهواء، مما نتج عنه إصابة شخص وزوجته -مقيمان بمحل البلاغ- وتصادف تواجدهما بشرفة مسكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.