القبض على أطراف مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أطراف مشاجرة نشبت بين عائلتين في محافظة المنيا ، استخدموا فيها الأسلحة النارية، بسبب خلافات بينهما.

جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية ما تداول من مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة من وجود مشاجرة بين أطراف عائلتين، وإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة المنيا.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 3 أشخاص، طرف ثان: 3 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المنيا، إثر مشادة كلامية بين شخص من الطرف ثاني، وآخر من الطرف الأول تطورت إلى مشاجرة على إثرها أطلق شخص منهم عيار ناري بالهواء دون حدوث ثمة إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية.