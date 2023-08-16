القبض على أطراف مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي مشاجرة وقعت في إحدى مناطق محافظة القاهرة ، بعدما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص وسيدة مصابين برش خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم، إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول: سيدتان، طرف ثانٍ: أحد الأشخاص ونجله جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الثاني عيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش، تجاه الطرف الأول.

ونتج عن ذلك حدوث إصابة المجني عليهما المشار إليها، واللذان تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشادهم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.