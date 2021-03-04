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القبض على أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

تسببت في إصابتهم.
أماني عوض 12:08 ص, الجمعة, 5 مارس 21 12:08 ص, الجمعة, 5 مارس 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أطراف مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بين 4 أشخاص في محافظة الدقهلية وأدت لإصابتهم، بعد خلافات بينهم.

جاء ذلك على خلفية رصد المتابعة الأمنية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تداول مقطع فيديو يتضمن اعتداء بعض الأشخاص على شخص بالدقهلية.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين صاحب ورشة ألوميتال، و3 أشخاص يوجد لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بمدينة طلخا بالقليوبية، وذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين أدت إلى إصابة أطرافها بجروح مختلفة.

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وبالتحريات وجمع المعلومات، حددت أجهزة الأمن المتهمين المذكورين، وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض “سنجة”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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