القبض على أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أطراف مشاجرة في بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة البيضاء في مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية ، بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما نشر عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن وقوع مُشاجرة بين بعض الأشخاص، واستخدام أحدهم سلاح أبيض بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجاري، تبلغ لمركز شرطة منية النصر من إحدى المستشفيات عن استقبالها الشخص القائم بالنشر الإلكتروني، وهو في حالة إصابة بجرح نافذ بالجسم بادعاء اعتداء من آخرين.

وبسؤاله اتهم أحد الأشخاص بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة “خنجر”، وأحدث ما به من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، لوجود خلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وأمكن ضبط المتهم المذكور في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.