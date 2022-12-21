القبض على أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخصين يتشاجران مستخدمين 2 سلاح أبيض، في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلٍ من طرف أول: صاحب كشك مشروبات ساخنة -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة- طرف ثانٍ: عاطل له معلومات جنائية -مقيم بذات الناحية.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهام فيما بينهما بالتشاجر والضرب بسلاح أبيض “سكين” بحوزة كلٍ منهما دون حدوث إصابات، وذلك لوجود خلافات بينهما لطلب الطرف الثاني مبلغ مالي من الأول ورفضه ذلك.

وبارشادهما أمكن ضبط الأداتين المستخدمين في الواقعة، والتحفظ على قطعتي سلاح أبيض “سكين”.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.