القبض على أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تشاجر 3 أشخاص بالأسلحة البيضاء، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجاري حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول شخصين -لهما معلومات جنائية- وطرف ثان: شخص -جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية- أثناء تواجدهم بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، تطورت إلى مشاجرة خلالها الطرف الأول بالتلويح بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما دون حدوث إصابات وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة بارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.