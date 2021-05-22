القبض على أدمن صفحة “فيس بوك” لترويج شائعات بسرقة سيارات التاكسي بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أدمن صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتهمة نشر خبرًا غير صحيح عن استدراج سائقى التاكسي من محافظة الدقهلية إلى الزقازيق والاعتداء عليهم وسرقة سياراتهم.

جاء ذلك على خلفية ما نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بصورة لشخص زعمت خلاله أنه يستدرج سائقي “التاكسي” من محافظة الدقهلية وفي طريقه إلى الزقازيق يوقف التاكسي بمعاونة آخرين ثم الاعتداء على السائق بالضرب وسرقة سيارته.

وأضاف منشور الصفحة أنه دائم التردد على منطقة عزبة الصفيح بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، ويحمل معه كارنيه ضابط.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات سرقة أو محاضر مُحررة بالأسلوب المُشار إليه خلال الآونة الأخيرة، وعدم صحة ما تناول في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.

وعقب تقنين الإجراءات، حددت وضبطت مسئول الصفحة -مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وأقر بنشر الخبر وعلمه بعدم صحته، بغرض زيادة نسبة المشاهدات والمتابعين.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.