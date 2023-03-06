القبض على أحد مروجي المنشطات مجهولة المصدر عبر «فيس بوك»

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على أحد المتهمين بارتكاب جريمة ترويج المنشطات مجهولة المصدر عبر موقع “فيس بوك” ، بالمخالفة للقانون في محافظة الإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية- يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لترويج المنشطات مجهولة المصدر بكافة أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من عبوات المنشطات “مجهولة المصدر”، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بترويج المنشطات مجهولة المصدر المضبوطة بحوزته، عبر الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأدوية والعقاقير المنشطة مجهولة المصدر، والتصدي لمحاولات ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.