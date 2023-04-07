القبض على أحد مروجي المنشطات المحظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بترويج وبيع المنشطات المحظور تداولها داخل البلاد في محافظة القاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الترويج للأدوية والمنشطات المحظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص مقيم بمحافظة الغربية، يبيع منشطات مجهولة المصدر، ويتخذ من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من المنشطات مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.