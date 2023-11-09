القبض على أحد مروجي المنشطات المحظورة عبر «فيس بوك»

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط كمية من عبوات المنشطات المحظور تداولها بحوزة أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية ، بقصد الترويج والإتجار.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، قد أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يروج القائم عليها لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حددت القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يتم ترويجها، مبلغ مالي من متحصلات الإتجار.

وبمواجهته أقر بأنه يتاجر في الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر، والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.