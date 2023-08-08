القبض على أحد مروجي العملات الافتراضية بتعاملات 5 ملايين جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص من المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع بمجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة (الافتراضية) على شبكة الإنترنت.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت شخص -مقيم بمحافظة أسيوط- يمارس نشاطًا إجراميًا يتمثل في الترويج والوساطة في بيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت، وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافًا إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكية ومحافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولـة، فضلاً عن تحويل واستبدال العمولة التي يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم المذكور أمكن ضبطه وعثر بحوزته على جهاز حاسب آلي “لاب توب”، 2 هاتف محمول.

بفحصهم تبين احتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة “بيتكوين”، بطاقات دفع إلكتروني مربوطة على حسابات بنكية، شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت 5 ملايين جنيه مصري.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة “الافتراضية”.