القبض على أحد مروجي العقاقير الطبية المخدرة في القاهرة

كشفت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، عن ارتكاب شخص مقيم بمحافظة أسيوط، لجريمة ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة، وبحوزته 33 عبوة بإجمالي 3300 قرص لأدوية مخدرة، مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.