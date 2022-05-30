القبض على أحد تجار النقد الأجنبي في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص من المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن في القاهرة، قد أكدت أن صاحب محل للتوريدات الكهربائية -كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة، له معلومات جنائية- يزاول نشاط غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية لعملات محلية، أجنبية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.