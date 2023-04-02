القبض على أحد تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بعدما كشفت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، أن أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الجيزة- يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات “محلية، أجنبية”.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، قد ألقت القبض على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتحويل الأموال داخل وخارج البلاد بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بمحافظة الجيزة- يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، والاستفادة من فارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون وتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية، وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم، والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون، وكذا استغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج في دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبي استيراد المنتجات الأجنبية، وتحصيلها بالعملة المحلية منهم داخل البلاد، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الموسكي مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.