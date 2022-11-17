القبض على أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص ارتكب جريمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن سائق -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون- يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده بالشقة سكنه.

وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات “أجنبية، محلية”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.