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القبض على أحد المتورطين في جرائم إبتزاز السيدات إلكترونيًا

بعد اختراق حسابتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أماني عوض 7:18 م, الأثنين, 28 فبراير 22 7:18 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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كشفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أحد المتورطين في جرائم ابتزاز السيدات من خلال اختراق حساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وألقت القبض عليه بعد ارتكابه العديد من الجرائم.

تعود التفاصيل إلى تقدم سيدة -مقيمة بمحافظة القاهرة- ببلاغ عن تضررها من إرسال شخص رسائل عبر تطبيق المحادثات “واتس آب”، لهاتف نجلتها تحوي صور ومقاطع فيديو خاصة بها، مصحوبة بعبارات تتضمن إبتزازهن مقابل عدم التشهير بهن، بنشر تلك الصور والمقاطع.

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وتشكل فريق بحث وباستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف الجهود، تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، أمكن استهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على هاتفي محمول بفحصهما، تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة والعديد من الوقائع الأخرى.

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وبتطوير مناقشته تبين ارتكابه عدة وقائع إساءة وتشهير بسمعة العديد من الفتيات والسيدات بنشر صور خاصة لهن، من خلال قناتين عبر تطبيق “تليجرام”، وحساب آخر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والمُتحصل عليها من اختراقه لحساباتهن.

وأمكن الاستدلال عن تقدم أربعة من المجني عليهن ببلاغات للإدارة، بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبي جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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