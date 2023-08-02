القبض على «أب» اعتدى على أنجاله في الشرقية

توصلت أجهزة الأمن إلى ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن اعتداء أحد الأشخاص على نجله وإحداث إصابته في محافظة الشرقية ، وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص حددت والد الطفل المشار إليه، وتبين أنه مقيم بمحافظة الشرقية، وبصحبته 3 أنجاله، وطليقته -مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين- وبرفقتها نجلتهما الرابعة.

وبسؤالها قالت إنها اتصلت من أحد أنجالها، وأفاد بأنه محجوز في إحدى المستشفيات، وبه إصابات متفرقة نتيجة اعتداء والده عليه، وشقيقه الآخر متواجد بالمنزل صحبة والده وبه إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وتبين تواجد نجلهما وبه إصابات بكسور متفرقة ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.