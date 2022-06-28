القبض على «أب» اتهمته ابنته بتهديدها بالقتل في الأقصر

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من منشور على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إستغاثة إحدى المواطنات من تهديد والدها لها بالقتل.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر المنشور ، وتبين أنها طالبة -تبلغ من العمر 21 عامًا، مقيمة بدائرة مركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر.

وبسؤالها قررت تضررها من والدها لتهديده لها ولوالدتها وشقيقيها بالقتل بسبب خلافات حول المسكن المملوك لوالدتها، وذلك لرغبة والدها “المشكو في حقه” بالتنازل عنه لصالحه.

وأضافت أنه سبق تعديه عليها وقص شعرها منذ فترة، وأنها نشرت المنشور المشار إليه على صفحتها الشخصية بغرض الاستغاثة من والدها ولإتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

وبإستدعاء المشكو في حقه “والدها” -له معلومات جنائية، مقيم بذات الناحية- وبمواجهته أنكر ما جاء بأقوال نجلته، مشيرًا إلى وجود خلافات بينه ووالدة الشاكية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.