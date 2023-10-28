«القباج»: 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، خلال متابعتها للحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي.

يشار إلى أن المبلغ المقرر صرفه يأتي من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، لدعم أسر ذلك الحادث في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة، وأسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين.

بالإضافة إلى تقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة، إلى جانب تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، ووجهت وزيرة التضامن فور وقوع الحادث مديرية التضامن بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.