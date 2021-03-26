القباج: 28 جمعية أهلية و474 متطوعًا يشاركون «التضامن» في دعم مصابي قطاري سوهاج (فيديو)

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك أكثر من 28 جمعية أهلية و474 متطوعًا كانوا منطلقين إلى مكان الحادث الذي وقع في سوهاج وقت تصادم القطارين، وذلك لتقديم الدعم ونقل الأسر وتوفير الأغذية والأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة وتقديم الدعم النفسي للأطفال والنساء.

وقالت القباج خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في محافظة سوهاج، أنه يتم التنسيق مع النيابة العامة لمعرفة عدد المتوفين والمصابين لصرف التعويضات لهم والتي تمت مضاعفاتها بعد قرار رئيس الجمهورية.

وأشارت “القباج” إلى أن المصابين سيتم صرف التعويضات لهم وفق نوع الإصابة وعدد ساعات بقائه في المستشفى، كما أنه سيتم صرف تعويض 75 ألف جنيه لمن تحدث له إعاقة نتيجة الحادث.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن حصيلة حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بلغت 108 مصابين و32 حالة وفاة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تحدث عن حادث قطاري سوهاج، اليوم، قائلًا: «إنه وجه رئاسة الوزراء وكل الأجهزة المعنية بالتواجد في موقع الحادث»، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم.