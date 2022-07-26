القباج : 11 مليار جنيه قيمة المساعدات الاستثنائية للمواطنيين لمدة 6 أشهر بمعدل 2 مليار جنيه شهريا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن 11 مليار جنيه قيمة المساعدات الاستثنائية للمواطنيين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدة 6 أشهر بمعدل 2 مليار جنيه شهريا .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” على فضائية صدي البلد.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا للاجتماع الذي عقد اليوم بعد مبادرات من رئيس الوزراء لمجابهة الأزمة العالمية التي تلقي بظلالها على المجتمع المصري ، مؤكدة أن الرئيس يولي المواطن اهتمام شديد .

وأضافت القباج أن إجمالي قيمة المساعدات الاستثنائية للمواطنيين لمدة 6 أشهر تبلغ 11 مليار جنيه بمعدل 2 مليار جنيه شهريا .

وأوضحت القباج أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطمئن على المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي و زيادة أسر تكافل وكرامة و مساعدة استثنائية لنحو 9 مليون أسرة، منهم أسر دخلها أقل من 2700 جنيه من موظفي الدولة وعددهم 1.6 مليون مواطن .

وتابعت القباج أن الحماية المجتمعية مستمرة لمدة 6 أشهر ، حيث يتم إضافة مليون أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة بتكلفة 5.4 مليار جنيه ، جزء تتحمله الدولة و جزء آخر تتحمله منظمات المجتمع المدني ، و يبلغ إجمالي الأسر المستفيدة من تكافل و كرامة 20 مليون أسرة .

وأشارت إلى أنه سيتم صرف مساعدات استثنائية أيضا لأصحاب المعاشات لمن يقل معاشه عن 2500 جنيه والبالغ عددهم 5 ملايين أسرة بعدد 17 مليون مواطن ، و سيتم صرف تلك المساعدات لمدة 6 أشهر ، بقيمة مليار جنيه شهرياً.

وكشفت القباج أنه سيتم ضخ تلك المبالغ المخصصة لأصحاب المعاشات لمن يحمل بطاقة فيزا او بطاقة تموين وذلك لمدة 6 أشهر .

وقالت القباج سيتم ضخ 2 مليون كرتونة سلع غذائية من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية و التموين وذلك للمناطق النائية والفقيرة بنصف التكلفة ، إضافة إلي طرح لحوم الأضاحي من خلال وزارة الأوقاف طوال العام .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وخلال الاجتماع استعرضت نيفين القباج في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج “تكافل وكرامة” على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح السيد وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكداً على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.