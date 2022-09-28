القباج :10.7 مليون مستفيد من التأمينات والمعاشات

اكدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات بنِسْبَةِ 58% من إِجمالي أَصحاب المعاشات.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعى، أن عدد المواطنين المؤمن عليهم بلغ 14 مليون تمثل السيدات نِسْبَةِ 23% مِنْ إِجْمَالِيِّ اَلْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِمْ، وتم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50%، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات الي ٩١٦ جنيها دورياً كل عام.

جاذ ذلك خلال مشاركتها في إطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية”.. “أفاق أنظمة التقاعد العربيــــــــــة لعام 2050″، والذي يقام تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية في مدينة السلام شرم الشيخ.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موضوع المؤتمر هو قضية تشغل المجتمع الدولي بأسره وليس المنطقة العربية فحسب، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة التقاعد علي حد سواء في توفير عائد منتظم لأصحاب المعاشات، وتأمينهم ضد كافة أشكال المخاطر.

وذكرت أن الاهتمام بذلك الملف يهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر والسكان، وفي تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

واشارت إلي الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا وإقليميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر صعودا في السياسات العامة حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية عام 2021 حول بناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية ان 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، في حين أن 53% الباقية غير مندرجين تحت أي نوع من الحماية.