القباج: ندعم 44 ألف أسرة سجين بإجمالي 36 مليون جنيه سنويًا

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديم الوزارة دعمًا لأسر السجناء بإجمالي 44 ألف أسرة بدعم سنوي يتخطى 36 مليون جنيه سنويًا، من أجل أطفالهم وذلك ضمن برنامج الضمان الاجتماعي أو الحماية المجتمعية.

وأشادت القباج خلال كلمتها في الحفل الختامي لمشروع حياة جديدة، الذي نظمته جمعية أسر السجناء، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: “مشوار الأمل”، بالجهد المبذول من وزارة الداخلية في إصلاح منظومة السجون وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل، ووجود أماكن خاصة بالأطفال ووحدة حقوق الإنسان داخل الوزارة.

وتابعت: “رأينا تطورًا كبيرًا نسبيًا في السنوات الحالية والسابقة حول دعم السجناء”، مشيرة إلى برنامج سند بالتعاون وزارة الداخلية من أجل الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من السجون ويجدون صعوبة في فرصة عمل.

وتطرقت إلى إطلاق مبادرة “ضمة مش فصلة” والتي تهدف إلى لم شمل المجتمع المصري حتى لو كان يصعب دمجها، وتعطي فرصة ثانية وبداية جديدة للسجناء وأطفالهم.

أطلقت جمعية أطفال السجينات -اليوم الثلاثاء- الحفل الختامي لمشروع حياة جديدة تحت عنوان: «مشوار الأمل» لمشروع حياة، برئاسة نوال مصطفى رئيسة الجمعية، بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، وذلك لعرض نتائج المشروع الذي يعمل على تمكين السجينات السابقات اقتصاديًا وإعادة دمجهن بالمجتمع.