«القباج»: موازنة التمويل الاجتماعي تصل إلى 127 مليار جنيه العام المالي المقبل

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الموازنة المخصصة لتمويل البرامج الاجتماعية تضاعفت بنسبة حوالي 400% للعام المالي 23/24 مقارنة بالفترة الأولى منذ انطلاقها.

و أوضحت وزيرة التضامن أن تمويل البرامج المالية سجل في البداية 31 مليار جنيه بينما بلغ حاليًا 127 مليار.

وأضافت أن الاسكان الاجتماعي تضاعف بنفس النسبة وقدرها 400%، مشيرة إلى أن التأمينات الاجتماعية ارتفعت نسبة بمقدار 120% عن بدايتها في 2014.

وجاء ذلك حيث عقدت اليوم وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزيرة التضامن ضرورة الاهتمام بالتمكين الاقتصادي، موضحة دورة في بناء المجتمع بشكل سليم بجانب الرعاية الاجتماعية.