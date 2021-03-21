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القباج: معايير اختيار الأم المثالية متسقة مع أهداف الدولة (فيديو)

قالت إنه تم اختيار 27 أما مثالية من كافة أنحاء الجمهورية،
محمد مجدي 11:38 م, الأحد, 21 مارس 21 11:38 م, الأحد, 21 مارس 21

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم اختيار 27 أما مثالية من كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن هناك لجانا بإشراف المحافظين تقوم باختيار الأمهات المثاليات.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء دي إم سي ، على فضائية دي إم سي ، أن معايير اختيار الأم المثالية تمت بمراعاة أن تكون متسقة مع أهداف الدولة .

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وأضافت القباج ، أن المعايير تمثلت في ضرورة معرفة الأم القراءة والكتابة، وأن يكون الحد الأقصى للإنجاب 3 أطفال، وأن يحقق الأبناء درجات مرتفعة في التعليم.

وأوضحت القباج ، أن الحوار المجتمعي أمر بناء وقانون الأحوال الشخصية مهم لكيان الأسرة المصرية ، مؤكدة أن المرأة المصرية شهدت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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