لايف

القباج توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق لإنشاء مركز متكامل لعلاج الإدمان

وبروتوكول تعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل لدعم مشروعات التمكين الاقتصادى و بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون جنيه.
مها يونس 10:15 م, الأثنين, 28 مارس 22 10:15 م, الأثنين, 28 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

وقّعت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق، وذلك لإنشاء مركز متكامل بحرم جامعة الزقازيق لعلاج مرضى الإدمان، حيث تم تخصيص المبنى من قبل الجامعة.

ووقّع البروتوكول من جانب جامعة الزقازيق الدكتور رئيس الجامعة عثمان شعلان، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،

وذلك إيمانًا من الطرفين بخطورة قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة وتأثيرها المدمر على جميع الأصعدة، حيث اتفقا على تخصيص أحد المباني غير  المستغلة التابعة لجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية لتحويله لمركز متكامل لعلاج الإدمان.

اقرأ أيضا  التضامن الاجتماعي : نوفر خدمات حماية اجتماعية لإجمالي 740 ألف أم بتمويل يبلغ 4.2 مليار جنيه سنويا

ووفقاً للبروتوكول الموقع ستتولى وزارة التضامن الإجتماعي كافة التدابير لرفع كفاءة المبنى وتجهيزه وفقاً للمواصفات الفنية المتبعة، كما تقوم الوزارة بتشغيله واستخدامه في توفير خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) بالمجان وفي سرية تامة.
 
كما اتفق الطرفان على أن تقوم جامعة الزقازيق بتسليم موقع المشروع لاتخاذ اللازم نحو التأسيس علي أن تتولى الجامعة الإدارة الفنية والإشراف الطبي علي المركز وترشيح الكوادر الطبية العاملة.
 
كما شهدت وزيرة التضامن الإجتماعى توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل لدعم مشروعات التمكين الاقتصادى وخدمات الأسرة والطفولة من خلال المشروع  القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)الذى يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن بتكلفة إجمالية تبلغ ٨٠ مليون جنيه.
 
وقع عن وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الإجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ووقع عن الجمعية الاستاذ  علي مبارك رئيس مجلس الإدارة.
واتفق الطرفان على المساهمة في تحقيق الهدف العام من المحور الاجتماعى بمبادرة حياة كريمة وهو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى  الأكثر فقراً وتوفير الخدمات الأساسية بها.
 
ووفقًا للبروتوكول الموقَّع تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الموارد المالية لتنفيذ تدخلات البروتوكول محل التوقيع بنسبة 95% من إجمالي تدخلات مدارس المجتمع والحضانات و100% من قيمة مشروعات متناهية الصغر، ووضع معايير استهداف المستفيدين من التدخلات، بالإضافة إلى وضع المعايير والمواصفات للخدمات المقدمة.

اقرأ أيضا  التضامن الاجتماعي تطلق حملة «بناء كوادر برنامج وعي للتنمية المجتمعية»

كما تلتزم جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بتنفيذ التدخلات المسندة للجمعية والمحددة من قبل الوزارة في 6 محافظات وهى سوهاج وأسوان والبحيرة والفيوم والجيزة والشرقية، ويستمر البروتوكول لمدة ثلاث سنوات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

وزير التعليم العالي: تم اليوم إجراء أول امتحان للطلاب العائدين من أوكرانيا

محمد مجدي 7:53 م, الأثنين, 28 مارس 22

عبد الغفار : فتح مكاتب الصحة للجمهور بغرض الحصول على شهادات السفر لدولة السنغال

محمد مجدي 7:51 م, الأثنين, 28 مارس 22

وزيرة التضامن الاجتماعي تنعي رجائي عطية نقيب المحامين

مدحت إسماعيل 7:00 م, الأثنين, 28 مارس 22

وزير الري: هيئة المساحة تنتهي من تنفيذ 3224 موقع ضمن مبادرة «حياة كريمة»

محمود محسن 6:52 م, الأثنين, 28 مارس 22

محافظ مطروح يشهد احتفالية ختام الأنشطة الطلابية السنوي لمدارس التعليم الفني

معتز محمود 6:05 م, الأثنين, 28 مارس 22

رانيا المشاط تبدأ زيارتها للإمارات بالمشاركة في عدد فعاليات إكسبو دبي 2020

المال - خاص 6:02 م, الأثنين, 28 مارس 22