اقتصاد وأسواق

القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

استعرض اجتماع اللجنة مرئيات الجهات المختلفة للمواد المقترح إدراجها في القواعد المنفذة لقانون إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى بحث الإجراءات المطلوبة لتفعيل قانون الصندوق
مدحت إسماعيل 6:09 م, الأثنين, 10 مايو 21 6:09 م, الأثنين, 10 مايو 21

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ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الاول للجنة المعنية بوضع مقترح القرارات المنفذة لقانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي شُكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، الشباب والرياضة، والقوى العاملة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض اجتماع اللجنة مرئيات الجهات المختلفة للمواد المقترح إدراجها في القواعد المنفذة لقانون إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى بحث الإجراءات المطلوبة لتفعيل قانون الصندوق، وإجراءات إعداد الموازنة التقديرية، فضلًا عن تحديد أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

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وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة سيتيح موارد مستدامة لتطوير خدمات الاشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بالعديد من الحقوق والمميزات ليعكس أولويات القيادة السياسية بدعم مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي يتضمن كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.

واستعرضت القباج، خلال الاجتماع، مجمل الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق بالتوازي مع وزارة الصحة والسكان لإطلاق المرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة ، موضحة أن الوزارة أصدرت خلال المرحلة الاولى ما يقرب من 780 ألف كارت.

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وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حاليا بإعادة هيكلة الإدارة العامة للتأهيل لتكون مركزية، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمعايير عالمية، مع استهداف الدولة الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لإنتاج الاطراف الصناعية.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت، فى يناير الماضي، مرحلة التسجيل التي تستهدف الحصر الإلكتروني وتسلم الطلبات لتكوين قاعدة بيانات عن الفئات المستهدفة وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومواصفات الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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