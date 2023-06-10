القباج: ارتفاع نصيب «التضامن» إلى 5500 حاج من الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي الحجاج وصل إلى 45 ألف حاجّ، بزيادة عن أعداد العام الماضي، وكان نصيب الوزارة 5500 حاجّ من حجاج الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات.

وأضافت أنه تم سفر وفد من الوزارة لتنظيم وخدمة الحاج طوال فترة الحج، حتى رجوعهم إلى أرض الوطن، مُعربة عن شكرها لوزراء الطيران المدني والداخلية والصحة والسكان؛ على الدعم المستمر وإنجاح موسم حج هذا العام.

وأعلنت وزيرة التضامن الإجتماعى تخصيص 5 جوائز للحجاج المسافرين، قيمة الجائزة الواحدة 10 آلاف لكل حاجّ وهم: الحاجة رقية عبده رسلان، والحاج محمد محمد الصباغ، والحاجة منى صلاح الدين حسين، والحاج عبد الوهاب أبو الحميد علي، والحاجة ابتسام محمد النوس.

وشهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، اليوم، احتفالية الشركة الوطنية مصر للطيران بتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ/ 2023 م من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء الأحمدي، رئيس الجهاز التنفيذى لحجاج جمهورية مصر العربية، والمهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران،

والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.